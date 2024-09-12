Авиакомпания «СибАэроКрафт» получила очередной серийный самолёт ТВС-2МС

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Лётные испытания ремоторизованного самолёта прошли в Томске на аэродроме Берёзкино. Самолёт был выпущен новосибирским предприятием ООО «Русавиапром» для томской авиакомпании «СибАэроКрафт», это уже третий ТВС-2МС в парке перевозчика, рассказали в пресс-службе «Русавиапрома».

На заводе в Новосибирске продолжается ремоторизация завершающего партию, четвёртого самолёта для томского авиапредприятия. Машины предназначены для возрождения региональной авиации в Томской области и Западно-Сибирском регионе.

Из Новосибирска в Томск самолёт с отстыкованными консолями крыла был транспортирован автомобильным транспортом. По прибытии на аэродром Берёзкино специалисты «Русавиапрома» состыковали консоли крыла с фюзеляжем, выполнили гонку двигателя и проверили на земле функционирование систем самолёта. По завершении наземного тестирования и лётных испытаний, ТВС-2МС передан своему владельцу.

«Транспортно-пассажирский самолёт ТВС-2МС представляет собой модернизированную версию биплана Ан-2. За счёт установки турбовинтового двигателя удалось значительно снизить стоимость лётного часа и улучшить характеристики машины. ТВС-2МС позволяет более экономично осуществлять авиационные работы и перевозку пассажиров», — рассказали сайту «Авиация России» в компании «Русавиапром».

На сегодня ТВС-2МС единственный российский самолёт для малой авиации, производство которого идёт серийно, переданная авиакомпании «СибАэроКрафт машина, является 27-й, изготовленной в Новосибирске. За время эксплуатации ТВС-2МС доказал свою надёжность и экономичность, общий налёт типа составляет более 25 000 часов. Перевозка пассажиров по социально значимым маршрутам уже более восьми лет осуществляется из Иркутска, Читы, Магадана и Благовещенска.

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