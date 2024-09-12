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Авиация

Авиакомпания «СибАэроКрафт» получила очередной серийный самолёт ТВС-2МС

 © aviation21.ru

Лётные испытания ремоторизованного самолёта прошли в Томске на аэродроме Берёзкино. Самолёт был выпущен новосибирским предприятием ООО «Русавиапром» для томской авиакомпании «СибАэроКрафт», это уже третий ТВС-2МС в парке перевозчика, рассказали в пресс-службе «Русавиапрома».

На заводе в Новосибирске продолжается ремоторизация завершающего партию, четвёртого самолёта для томского авиапредприятия. Машины предназначены для возрождения региональной авиации в Томской области и Западно-Сибирском регионе.

Из Новосибирска в Томск самолёт с отстыкованными консолями крыла был транспортирован автомобильным транспортом. По прибытии на аэродром Берёзкино специалисты «Русавиапрома» состыковали консоли крыла с фюзеляжем, выполнили гонку двигателя и проверили на земле функционирование систем самолёта. По завершении наземного тестирования и лётных испытаний, ТВС-2МС передан своему владельцу.

«Транспортно-пассажирский самолёт ТВС-2МС представляет собой модернизированную версию биплана Ан-2. За счёт установки турбовинтового двигателя удалось значительно снизить стоимость лётного часа и улучшить характеристики машины. ТВС-2МС позволяет более экономично осуществлять авиационные работы и перевозку пассажиров», — рассказали сайту «Авиация России» в компании «Русавиапром».

На сегодня ТВС-2МС единственный российский самолёт для малой авиации, производство которого идёт серийно, переданная авиакомпании «СибАэроКрафт машина, является 27-й, изготовленной в Новосибирске. За время эксплуатации ТВС-2МС доказал свою надёжность и экономичность, общий налёт типа составляет более 25 000 часов. Перевозка пассажиров по социально значимым маршрутам уже более восьми лет осуществляется из Иркутска, Читы, Магадана и Благовещенска.

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Источник: https://aviation21.ru/aviakompaniya...herednoj-serijnyj-samolyot-tvs-2ms/

ТВС-2МС, РУСАВИАПРОМ
  • Badassgoliath Badassgoliath
    12.09.2418:46:34

    На сегодня ТВС-2МС единственный российский самолёт для малой авиации, производство которого идёт серийно

    Двигатель импортный, это всё равно не то.

    #1288731
    • Нет аватара mikr
      13.09.2410:39:36

      Чтобы создать отечественный двигатель нужны такие конструкторы (инженеры, технологи, рабочие), которые прежде всего заботятся об интересах Родины. А большинство российских конструкторов прежде всего думает о бабле. В этом-то вся проблема…

      #1288761
      • Нет аватара fbi55
        13.09.2410:42:13

        Да ещё и чубайсята регулярно подворовывают!

        #1288763
      • Нет аватара exVHM.ru
        13.09.2413:10:00

        Именно конструкторы! именно они во всем виноваты     предатели    

        #1288780
        • Нет аватара Лексур
          13.09.2413:55:11

          Мелко плаваете. Все самолёты немедленно под пресс, всех причастных нэмэдлэнно расстрэлять. Mikrоцефала назначить главным конструктором и инженером. Дать неделю срока, если не переделает под нужный двигатель-тоже расстрелять и закупить самолёты за границей, ибо раз двигатель импортный, то и весь самолёт обязан быть импортным.

          #1288783
          • Нет аватара mikr
            13.09.2414:18:58

            Mikrоцефала назначить

            Вопрос к модераторам. Квалифицируется ли подобный уровень дискуссии как хамство и попытка оскорбления? Или здесь банят только за инакомыслие?

            #1288790
        • Нет аватара mikr
          13.09.2414:09:49

          Именно конструкторы! именно они во всем виноваты предатели

          Виноваты не только конструкторы. Также виноваты все те, кто пытаются ерничать и заниматься демагогией вместо того чтобы вскрывать и решать реальные проблемы.

          Отредактировано: mikr~14:42 13.09.24
          #1288788
          • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
            13.09.2415:07:54

            То есть вы и виноваты, ибо демагогия, это ваш подход.

            #1288795
          • Нет аватара exVHM.ru
            13.09.2415:09:31

            Виноваты не только конструкторы…

            Вам бы в 1937… Вы бы там развернулись…

            #1288797
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        13.09.2414:17:17

        Вражеская у Вас душонка mikr!

        Удивляюсь что Вы еще не в полке им. Кастуся Калиновского.

        Не даром на Белору́ссии во время ВОВ появились такие существа как Радасла́ў Казімі́равіч Астро́ўскі (Радосла́в Казими́рович Остро́вский).

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:17 13.09.24
        #1288789
        • Нет аватара mikr
          13.09.2414:34:52

          А по-моему Вы меня просто провоцируете на резкий ответ, чтобы создался формальный повод забанить меня (в очередной раз). Я давно за Вами пометил этот Ваш излюбленный приемчик. Ведь по существу вопроса Вам возразить нечего. Потому-то и занимаетесь примитивным провокаторством.

          #1288791
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            13.09.2417:08:54

            У Вас плохое все что российское — все так сказать — дерьмовое.

            Русские они ничего хорошо сделать не умеют. Никогда Вы не сказали доброго слова про российское-русское. Хорошее это привилегия запада.

            Я достаточно хорошо знаю Украину — прожил там 10 с лишьком лет. Там тоже нынешняя ненависть к России зарождалась таким образом — москали ничего не умеют сделать хорошо. У них все корявое, а мы связаны с западной цивилизацией, которя на голову выше по всем параметрам чем москальская.

            В Белоруссии при всех различиях тоже эта линия сильна достаточно, подпитываясь из заграницы и только потому что Лукашенко поддержала Россия эта русофобская линия не победила. История страны Белоруссия, которую я знаю неплохо и в частноти история ВоВ, тут тоже многое обьясняет — вся линия пропаганды с той стороны стремится показать что нечего хорошего Россия не способна предложить Белоруссии. Этим душком пропитаны все Ваши посты.

            #1288805
            • Нет аватара mikr
              13.09.2417:46:23

              Вы не сможете привести ни одного примера, где бы я беспричинно охаивал что-нибудь российское. Если я что-то критикую, значит имею для этого вполне очевидные основания и смогу это публично доказать. Тем не менее, Вы почему-то постоянно на меня клевещите и пытаетесь облить грязью. Однако у Вас это плохо получается, и в результате Вы изматываете собственной грязью только себя самого. Поэтому и обижайтесь на себя самого.

              #1288809
  • Нет аватара sanfox
    13.09.2415:05:19

    Кто-нибудь знает как у них дела с сертификацией ремоторизации? Дорожку протоптали? Насколько я помню, было озвучено с их стороны, что для легальной ремоторизации требуется (без шуток) подпись президента. Вот и процесс идет медленно.

    #1288794
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