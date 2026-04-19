Roman Wyrzykowski Авиация

В Томской области начал работу санитарный самолет ТВС-2МС

© aex.ru

В Томской области начал работу самолет ТВС-2МС в авиапарке Томской областной клинической больницы. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные «Пи Эм Ай Аэро», компании-дистрибьютора воздушных судов ТВС-2МС.

Борт разместился в городе Колпашево и будет выполнять санитарные рейсы в Каргасок, Парабель, Томск. В планах — доставка пациентов из Стрежевого, Среднего Васюгана и города Кедрового.

Самолет оборудован медицинским модулем ММА-1, предусмотрены места для сопровождающих медработников. При перевозке лежачего больного медицинский персонал может полностью стоять, а широкая грузовая дверь позволяет легко заносить пациента. Запас хода составляет 1000 километров, что позволяет долететь до областного центра без дозаправки.

В компании ООО «Пи Эм Ай Аэро» заявили, что готовы обеспечить полную комплектацию воздушного судна ТВС-2МС медицинским модулем ММА-1 и необходимым медицинским оборудованием в строгом соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи № 388н от 20.06.2013 года.

Источник: www.aex.ru

  • Нет аватара alexm20.04.26 12:24:40

    Да, сложная судьба у самолета.
    Самолёты ТВС-2МС теперь будут поставлять в Монголию, попытка развернуть производство в Саратовской области завершилась без результата.(https://dzen.ru/a/acTXbIlxU3miKSAg ) Монгольская компания MUNKH AERO получила статус официального дилера, причём будет не только продавать, но и обслуживать самолёты на своём рынке. Машину уже сертифицировали в стране для работы в сложных условиях — от высокогорья до экстремальных температур.
    Так и ещё: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о банкротстве производителя лёгкого многоцелевого самолёта ТВС-2МС, компании «Русавиапром». Размер исковых требований инстанции равен 26,1 млн руб.https://www1.ru/news/2025/12/31/nalogovaia-bankrotit-proizvoditelia-samoleta-tvs-2ms.html

