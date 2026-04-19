В Томской области начал работу самолет ТВС-2МС в авиапарке Томской областной клинической больницы. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные «Пи Эм Ай Аэро », компании-дистрибьютора воздушных судов ТВС-2МС.

Борт разместился в городе Колпашево и будет выполнять санитарные рейсы в Каргасок, Парабель, Томск . В планах — доставка пациентов из Стрежевого, Среднего Васюгана и города Кедрового.

Самолет оборудован медицинским модулем ММА-1, предусмотрены места для сопровождающих медработников. При перевозке лежачего больного медицинский персонал может полностью стоять, а широкая грузовая дверь позволяет легко заносить пациента. Запас хода составляет 1000 километров, что позволяет долететь до областного центра без дозаправки.