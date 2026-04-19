В Томской области начал работу санитарный самолет ТВС-2МС
В Томской области начал работу самолет ТВС-2МС в авиапарке Томской областной клинической больницы. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные «Пи Эм Ай Аэро», компании-дистрибьютора воздушных судов ТВС-2МС.
Борт разместился в городе Колпашево и будет выполнять санитарные рейсы в Каргасок, Парабель, Томск. В планах — доставка пациентов из Стрежевого, Среднего Васюгана и города Кедрового.
Самолет оборудован медицинским модулем ММА-1, предусмотрены места для сопровождающих медработников. При перевозке лежачего больного медицинский персонал может полностью стоять, а широкая грузовая дверь позволяет легко заносить пациента. Запас хода составляет 1000 километров, что позволяет долететь до областного центра без дозаправки.
В компании ООО «Пи Эм Ай Аэро» заявили, что готовы обеспечить полную комплектацию воздушного судна ТВС-2МС медицинским модулем ММА-1 и необходимым медицинским оборудованием в строгом соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи № 388н
