Группа «Черкизово» запустила в Тульской области завод технических фабрикатов

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Группа «Черкизово», лидер отечественной мясной отрасли, объявляет о начале работы завода технических фабрикатов, выпускающего мясокостную муку и другую продукцию для комбикормовых предприятий компании. Запуск завода — первый этап реализации проекта по созданию в Тульской области крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.

Завод технических фабрикатов расположен на территории ТОР «Ефремов» и специализируется на переработке побочных продуктов убоя. На четырех линиях предприятия выпускается мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также кормовой и технический жир. При максимальной загрузке предприятие способно производить около 45 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в строительство завода составили порядка 5 млрд рублей.

Предприятие полностью оборудовано для комфортной и эффективной работы более 170 работников и обладает развитой инфраструктурой. К заводу проложена современная двухполосная автомобильная дорога, на территории предприятия действует собственная производственная лаборатория, система подготовки технологической воды и котельная.

Вся получаемая на заводе продукция предназначена для снабжения 13 комбикормовых предприятий Группы «Черкизово», расположенных в разных регионах страны — от Московской области до Алтая.

«Запуск завода технических фабрикатов стал еще одним шагом в укреплении вертикальной интеграции „Черкизово“. Компания стремится максимально обеспечивать себя всем необходимым сырьем, чтобы снизить влияние на бизнес внешней среды и гарантировать бесперебойный выпуск качественных и доступных мясных продуктов для наших потребителей как в России, так и на экспортных рынках», — комментирует директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия Михайлова.

Строительство завода технических фабрикатов осуществлялось в рамках создания мясоперерабатывающего кластера «Черкизово», который будет включать предприятия по убою и переработке бройлеров и свиней. Суммарная мощность всех производств составит около 600 тысяч тонн готовой продукции в год. Общие инвестиции в кластер — порядка 40 млрд рублей. Завершение строительства ожидается к концу 2028 года.

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