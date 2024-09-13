В трех школах Якутии открылись детские технопарки «Кванториум»

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Детские технопарки «Кванториум» открылись на базе Информационно-технологического лицея № 24 города Нерюнгри, школ № 2 и № 13 города Якутска.

Технопарки предоставят ученикам возможности для изучения современных технологий и получения практических навыков в различных областях, включая инженерное дело, робототехнику, программирование и многие другие.

Запуск детских технопарков «Кванториум» в Якутии — это не просто новшество в образовательной системе, но и инвестиция в будущее республики. Уверена, что создание таких площадок поможет воспитать новое поколение инженеров, ученых и креативных решений, которые внесут значительный вклад в развитие общества и экономики нашей страны.

Благодаря современному оборудованию и образовательным программам «Кванториума» учащиеся смогут погрузиться в мир STEM-дисциплин и развивать свои таланты в увлекательной форме.

Открытие технопарков станет стартовой площадкой для новых проектов и конкурсов, которые помогут детям проявить свои знания и креативность. Учащиеся смогут работать над командными проектами, участвовать в хакатонах и научных конференциях, олимпиадах.

Напомним, «Кванториумы» открываются в России при поддержке национального проекта «Образование» по инициативе Президента России Владимира Путина. Напомним. В прошлом году детский технопарк был открыт в Саха политехническом лицее в городе Якутске. Всего в Якутии 4 школьных технопарка.

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