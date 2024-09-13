Челябинский ответ бульдозеру «Либхер» ! Мы смогли

28-29 августа 2024 г. Челябинский Завод Промышленных Тракторов принял участие в ежегодной выставке российских производителей спецтехники.

Многие недоумевали: как среди российских производителей — цитата «затесалась иномарка». Помимо необычного, стильного и современного внешнего вида, бульдозер на современной гидростатической трансмиссии с инновационными технологиями в виде дистанционного управления с VR-очками, которое позволяет управлять бульдозером без фактического нахождения в кабине на расстоянии до 20 км.

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