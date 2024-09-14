Продолжается возвращение в сельхозяйственный оборот залежных земель

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За 2022- 2023 годы в рамках госпрограммы «Земля» в России было введено в сельскохозяйственный оборот более 950 тыс. га залежных земель. Об этом сообщили на коллегии Министерства сельского хозяйства.

По итогам 2024 года планируется добавить к этой цифре ещё 1 млн га.

Госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса России (программа «Земля») была разработана Минсельхозо по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года.

В мае 2021 года её утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. За срок её действия планируется вести в оборот не менее 13 млн га.

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