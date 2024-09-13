ТАНЕКО импортозаместил технологии глубокой (свыше 99%) переработки нефти

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Для переработки тяжелых нефтяных остатков компанией на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» (Нижнекамск) «Татнефтью» разработаны собственные запатентованные технологии, составляющие конкуренцию известным мировым. В частности, речь идет о гидроконверсии и замедленном коксовании. Об этом Информагентству «Девон» стало известно в ходе Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ-2024, «Казань Экспо», 26-28 августа) и проходившей в его рамках выставки TatOilExpo.

Процесс гидроконверсии — первый отечественный процесс переработки тяжелых нефтяных остатков, проводимый в среде водорода, сообщил руководитель бизнес-направления «Нефтегазопереработка» нефтяной компании, гендиректор АО «ТАНЕКО» Илшат САЛАХОВ. Произведенные на установке продуктовые потоки (углеводородный газ, нафта, дизельная фракция, вакуумный газойль) направляются на дальнейшую переработку с целью получения высококачественных топлив.

На установке применяются отечественные катализаторы. Технология отработана и готова к тиражированию.Ранее на ТАНЕКО созданы две установки замедленного коксования (УЗК) производительностью по сырью 2 млн т в год каждая. Это позволило увеличить объем переработки нефти без производства мазута и достичь глубины переработки более 99%. При реализации проектов использовалось 95% отечественного оборудования, сегодня это значение доведено до 100%.

Достигнута синергия ТАНЕКО и Нижнекамской ТЭЦ (также входит в Группу «Татнефть») в части использования нефтяного кокса в качестве топлива котлов. Это позволяет организовать цепочку производства удобрения — сульфата аммония для биокластера, а также производство металлов молибдена, ванадия, никеля, используемых для производства катализатора гидроконверсии тяжёлого нефтяного сырья.

Создание новых технологий возможно благодаря развитию в компании «Татнефть» собственного научно-исследовательского кластера, в который входят три НИИ, 5 научно-технических центров и 3 конструкторских бюро. Научно-исследовательский персонал насчитывает 2600 человек."Татнефть" является лидером в РФ по количеству полученных патентов, находится в ТОП-10 в мире по количеству действующих патентов нефтяной отрасли.

Реализация большого количества проектов по строительству установок, наличие в структуре научных и проектных институтов позволяет компании «Татнефть» развивать собственные компетенции и оказывать услуги по проведению технических и технологических аудитов заводов, реализации проектов в качестве ЕРС-подрядчика, в том числе с предоставлением собственных технологий в любой точке мира, говорится в презентации компании.

В апреле ИА «Девон» сообщало , что патент «Татнефти» на способ гидроконверсии нефтяного сырья признан лучшим в феврале по версии Евразийского патентного ведомства. Технология позволяет повысить глубину переработки нефти.

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