«Татнефть» завершила первый этап комплексного проекта по созданию производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) на базе нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО», включающий старт выпуска параксилола, являющегося ключевым сырьем для терефталевой кислоты (ТФК).

Как сообщил директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин компания перешла к промышленному выпуску параксилола в рамках первого этапа проекта.

«Первый этап завершен, мы уже обладаем возможностью производства параксилола, который будет использоваться как сырье для последующего выпуска терефталевой кислоты», — сказал он, передает «Интерфакс».

По его словам, второй этап проекта предусматривает создание комплекса по производству до 1 млн тонн терефталевой кислоты в год, которая станет основным сырьем для следующего передела — выпуска ПЭТФ. Мощность первого этапа по ПЭТФ составит 450 тыс. тонн в год, дальнейшее расширение до 700 тыс. тонн различной полиэфирной продукции планируется рассмотреть дополнительно.

Бикмурзин отметил, что реализация всей цепочки «параксилол — терефталевая кислота — ПЭТФ» позволит существенно укрепить позиции российской продукции на внутреннем рынке: доля отечественного ПЭТФ может вырасти до 93%, синтетических волокон — до 95%, а текстильных нитей — до 72%. ТФК в рамках проекта должна полностью заместить импорт на российском рынке.

По ранее опубликованным материалам, проект «Татнефти» включает выпуск 347 тыс. тонн параксилола, 1 млн тонн терефталевой кислоты и 450 тыс. тонн ПЭТФ в год. Объем инвестиций в создание производственного комплекса оценивается более чем в 300 млрд руб.; правительство РФ приняло решение о субсидировании процентной ставки по кредитам на сумму порядка 50 млрд руб., а также о предоставлении земельных участков под строительство предприятия площадью около 49 га. Старт полного цикла проекта намечен на 2029 год.

В настоящее время единственным производителем терефталевой кислоты в России остается предприятие «ПОЛИЭФ» в Башкортостане (входит в «СИБУР»), которое выпускает ТФК и ПЭТФ для пищевой упаковки и текстильной промышленности. Реализация проекта «Татнефти» создаст ещё один крупный центр производства ТФК и ПЭТФ, что снизит зависимость российского рынка от импортных поставок и расширит предложения для переработчиков.