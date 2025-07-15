На комплексе «ТАНЕКО» запустили новую установку гидрокрекинга

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Проект реализован в соответствии со стратегией Компании, нацеленной на увеличение объемов производства и реализации нефтепродуктов с высокими эксплуатационными и экологическими характеристиками.

Проектная мощность КУГ-2 составляет 1,2 млн тонн вакуумного газойля в год. На установке будет производиться 640 тыс. тонн дизельного топлива, соответствующего стандарту «Евро-6», 229 тыс. тонн нафты (сырье для нефтехимии).

Запуск второй комбинированной установки позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов с 85 до 90 процентов и сохранить глубину переработки нефти на уровне 99,6 процента.

Строительство КУГ-2 завершено в сжатые сроки (три года). При реализации проекта использованы отечественные инженерные решения, 95 процентов оборудования изготовлено на российских машиностроительных предприятиях.

Справочно:

Первая установка гидрокрекинга (проектная мощность — 3,3 млн т/год) на НПЗ «ТАНЕКО» введена в эксплуатацию в 2014 году. Она стала первым в отечественной нефтеперерабатывающей промышленности подобным комплексом, построенным в рекордные сроки — за четыре года. В мировой и отечественной практике строительство аналогичных объектов занимает порядка 6 — 10 лет.

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