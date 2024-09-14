В Магадане открыли первый центр цифрового образования детей «IT-КУБ»
13 сентября на базе магаданской школы № 15 с углубленным изучением математики начал свою работу центр цифрового образования детей «IT-КУБ».
Ребята от 5 до 17 лет будут заниматься по шести направлениям:
- Кибергигиена и работа с большими данными;
- Основы алгоритмики и логики;
- Программирование на языке Phyton;
- Программирование роботов;
- Разработка VR-AR — приложений;
- Системное администрирование.
Двери Центра будут открыты не только для ребят, обучающихся в школе № 15, но и для других детей города.
Классы для обучения в центре «IT-КУБ» полностью оборудованы, в самой школе в этом году сделан капитальный ремонт, школа преобразилась внутри и снаружи.
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