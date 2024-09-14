В Магадане открыли первый центр цифрового образования детей «IT-КУБ»

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13 сентября на базе магаданской школы № 15 с углубленным изучением математики начал свою работу центр цифрового образования детей «IT-КУБ».

Ребята от 5 до 17 лет будут заниматься по шести направлениям:

Кибергигиена и работа с большими данными;

Основы алгоритмики и логики;

Программирование на языке Phyton;

Программирование роботов;

Разработка VR-AR — приложений;

Системное администрирование.

Двери Центра будут открыты не только для ребят, обучающихся в школе № 15, но и для других детей города.

Классы для обучения в центре «IT-КУБ» полностью оборудованы, в самой школе в этом году сделан капитальный ремонт, школа преобразилась внутри и снаружи.

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