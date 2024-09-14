УАЗ ввёл в эксплуатацию высокоточную сварочную оснастку для автомобилей

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В рамках модернизации моделей УАЗ «Профи», «Патриот» и «Пикап» на Ульяновском автомобильном заводе введён в эксплуатацию сварочный кондуктор для кузовной детали «Щиток передка».

Оборудование разработано и изготовлено специалистами дочернего предприятия ООО «УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ». Новое технологическое решение позволит повысить точность и качество сварки, а также упростить и ускорить процесс производства элементов кузова.

Сварочный кондуктор представляет собой устройство для сборки и фиксации свариваемых частей. Он обеспечивает их точное расположение относительно друг друга. Принцип работы устройства основан на последовательной закладке деталей. После их установки подаётся воздух, который фиксирует детали с помощью пневмоцилиндров, а далее происходит контактная сварка. При необходимости переналадки на другую модификацию достаточно переставить некоторые узлы и изменить расположение упоров. Для удобного перемещения нового оборудования предусмотрены колеса с защитным покрытием и стопорные элементы. Также сварочный кондуктор оснащён быстроразъемным соединением и системой фильтрации воздуха для подключения к пневматической системе цеха.

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