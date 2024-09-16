Посылка для ЮАР

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Отгружен очередной бульдозер ЧЕТРА Т11 для Южно-Африканской Республики. В Африку отправился бульдозер в тропическом исполнении с расширенным гарантийным комплектом. Машина адаптирована для работы в экстремальных температурных режимах — в условиях жары и повышенной влажности.

Напомним, что на базе местного дилера запланировано создание склада запасных частей и комплектующих для своевременного обслуживания поставляемой из Чувашии техники. Кроме того, компания «ЧЕТРА» направит в ЮАР сервисного инженера-супервайзера для обучения правилам эксплуатации, обслуживания и ремонта техники ЧЕТРА как персонала нового дилера, так и эксплуатирующей организации.

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