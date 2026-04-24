Детский сад «Асам» в «Новом городе» распахнул свои двери для юных чебоксарцев
Микрорайон «Новый город» продолжает расти и вместе с ним растет и потребность в дошкольных учреждениях. Новый детский сад «Асам» распахнул свои двери для дошколят.
«Асам» — это пространство для будущего:-Уникальное здание без острых углов и почти гектар уютной, охраняемой территории для активных прогулок детей и игр на свежем воздухе.-Внутри расположились 15 групп, среди которых две специализированные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.-Здесь есть всё: от сенсорной комнаты и технологичной лаборатории до настоящих кулинарных и ремесленных мастерских.-«Асам» станет центром компетенций для педагогов, где будут тестироваться и внедряться лучшие образовательные практики со всей страны.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0