Пожарный катер проекта 14157П передан заказчику

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10 сентября представителями заказчика был подписан акт приемки катера проекта 14157П, разработанного конструкторским бюро ОСК «Вымпел».

Катер, предназначенный для тушения пожара на судах и береговых сооружениях, построен на петербургском предприятии АО «Гранд».

Катер спроектирован применительно к классу КМ *Ice11R2AUT3 FF3WS Российского морского регистра судоходства, и значительно повысит уровень безопасности базирования судов в порту и судоходства в прибрежных зонах, сообщает проектировщик на своей странице «Вконтакте».

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