В состав Балтийского флота приняли новый пожарный катер ПЖК-1222 проекта 14157П

© paluba.media

28 ноября 2024 года в Ломоносове состоялась торжественная церемония ввода пожарного катера ПЖК-1222 (заводской номер 205) проекта 14157П в состав 501-го аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий.

ПЖК-1222 построен на ОАО «Гранд» (предприятие на территории ПАО «Северная верфь») в Санкт-Петербурге, спущен на воду в 2023 году, осенью 2024 года начаты заводские ходовые испытания.

Церемония ввода головного пожарного катера ПЖК-1162 проекта 14157П в состав 501-го аварийно-спасательного отряда состоялась в Ломоносове 4 октября 2024 года.

Напомним, что компания «МСС-Пропульсия» (входит в ГК «МСС») поставила на катер два главных двигателя с валолиниями и редукторами, два вспомогательных дизель-генератора и систему дистанционного автоматического управления.

Компания «Рунитор» (входит в ГК «МСС») поставила систему внешнего пожаротушения, которая позволяет бороться с пожарами на других судах, морских платформах, береговых объектах находящихся у водных акваторий.

Система, при помощи двух высокопроизводительных лафетных стволов, способна подавать струи воды на расстояние более чем 100 метров. Производительность системы — 500 кубометров в час, а в режиме подачи воды с пенообразователем — до 300 кубометров в час.

Такое характеристики обеспечиваются навесными приводными насосами высокой производительности, приводимыми в действие главным двигателем корабля через специальный редуктор и муфту.

Управление оборудованием осуществляется оператором из рулевой рубки, посредством джойстиком и сенсорного экрана с интуитивно понятным интерфейсом, разработанными, как и программное обеспечение системы, компанией «Рунитор».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈