В Свердловской области введены в эксплуатацию первые крупные солнечные электростанции

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В Артинском районе Свердловской области введены в эксплуатацию три солнечных электростанции общей установленной мощностью 37,9 МВт. Это первые крупные объекты солнечной генерации в Свердловской области и Уральском федеральном округе. Инвестором проекта выступила группа компаний «Хевел». Объём инвестиций в реализацию проекта составил более 2,7 млрд рублей.

Строительство новых объектов генерации началось в 2021 году. Совместно с ПАО «Россети Урал» была проведена большая работа по технологическому присоединению солнечных электростанций к сетевой инфраструктуре. Для выдачи мощности построена подстанция 110/10 кВ «Чекмаш» мощностью 40 МВА.

Прогнозная выработка электроэнергии солнечных станций составит около 40 млн кВт*ч в год. Работа СЭС снизит потери в сетях при передаче электроэнергии и окажет положительный эффект на экологическую обстановку в регионе, ежегодно сокращая выбросы CO2 в атмосферу на 14 тыс. тонн.

Общая площадь электростанций — около 90 га, для сравнения, такую же площадь занимают 126 футбольных полей. На станциях установлено свыше 116 тысяч гетероструктурных солнечных модулей российского производства (завод «Хевел), 6 инверторных станций, проложено свыше 350 км кабельных линий.

Гетероструктурные солнечные модули сочетают в себе преимущества тонкопленочной и кристаллической технологий: они отличаются высокой эффективностью выработки электроэнергии как в ясную, так и в пасмурную погоду, а также в условиях экстремальных температур (от -40 °С до +85°С), имеют низкий температурный коэффициент.

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