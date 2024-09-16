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Энергетика и ТЭК

В Свердловской области введены в эксплуатацию первые крупные солнечные электростанции

 © energyland.info

В Артинском районе Свердловской области введены в эксплуатацию три солнечных электростанции общей установленной мощностью 37,9 МВт. Это первые крупные объекты солнечной генерации в Свердловской области и Уральском федеральном округе. Инвестором проекта выступила группа компаний «Хевел». Объём инвестиций в реализацию проекта составил более 2,7 млрд рублей.

Строительство новых объектов генерации началось в 2021 году. Совместно с ПАО «Россети Урал» была проведена большая работа по технологическому присоединению солнечных электростанций к сетевой инфраструктуре. Для выдачи мощности построена подстанция 110/10 кВ «Чекмаш» мощностью 40 МВА.

Прогнозная выработка электроэнергии солнечных станций составит около 40 млн кВт*ч в год. Работа СЭС снизит потери в сетях при передаче электроэнергии и окажет положительный эффект на экологическую обстановку в регионе, ежегодно сокращая выбросы CO2 в атмосферу на 14 тыс. тонн.

Общая площадь электростанций — около 90 га, для сравнения, такую же площадь занимают 126 футбольных полей. На станциях установлено свыше 116 тысяч гетероструктурных солнечных модулей российского производства (завод «Хевел), 6 инверторных станций, проложено свыше 350 км кабельных линий.

Гетероструктурные солнечные модули сочетают в себе преимущества тонкопленочной и кристаллической технологий: они отличаются высокой эффективностью выработки электроэнергии как в ясную, так и в пасмурную погоду, а также в условиях экстремальных температур (от -40 °С до +85°С), имеют низкий температурный коэффициент.

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Источник: https://www.hevelsolar.com/about/news/artinskie-ses/

Свердловская область, СЭС, Хевел
  • Нет аватара vajo
    17.09.2409:18:26

    Больше похоже на освоение денег.

    КПД от этой станции никакое. Солнечных дней очень мало для этого. Панели не подвижные, т. е. углы падения солнечного света всегда будут большими.

    От ветряка было бы больше пользы    

    По Арти

    Месяц Солнечных дней Дождливые дни

    Январь 2 1 день (13.49мм)

    Февраль 1 0 дней (13.34мм)

    Март 1 3 дня (15.33мм)

    Апрель 3 10 дней (22.54мм)

    Май 17 12 дней (27.26мм)

    Июнь 15 14 дней (31.34мм)

    Июль 14 14 дней (37.47мм)

    Август 17 12 дней (32.31мм)

    Сентябрь 9 14 дней (23.21мм)

    Октябрь 2 10 дней (32.96мм)

    Ноябрь 1 2 дня (21.23мм)

    Декабрь 1 1 день (14.67мм)

    #1288948
    • Павел К Павел К
      17.09.2410:00:37

      Полностью согласен, распил денег, на среднем Урале преобладает пасмурная погода, полгода снег.Какие к чёрту солнечные батареи, нужно развивать традиционную энергетику, эти солнечные батареи и ветряки нужны только в районах крайнего севера, для экономии дизтоплива.

      #1288953
    • Нет аватара cherev
      17.09.2411:30:36

      vajo,

      не буду спорить в правильном они месте поставлены или нет, с точки потребления энергии. Но современные солнечные панели извлекают энергию и в пасмурные дни и процесс усовершенствования постоянно идет. А еще в паре с накопителем они могут дать положительный эффект.

      А если начать выявлять недостатки ветряков, атомных и других электростанций. Наверное тут нужен грамотный анализ и подход где и в каком количестве.

      Критика без грамотных доводов это просто пшик.

      #1288959
      • Нет аватара vajo
        17.09.2412:15:54

        Так я не против того, что панели в пасмурную погоду и ночью по лампочкой могут работать. Я про КПД пишу. Можно 100га заставить панелями в одном месте для работы под тучами, а можно 1га на экваторе и получить тот же результат при 10-кратных расходах на монтаж и обслуживание, а значит удорожание энергии.

        Это как поле пахать на лошади или на тракторе. Работа будет выполнена, но за разное время.    

        Отредактировано: vajo~12:20 17.09.24
        #1288968
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