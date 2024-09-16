Два судна обеспечения для работы на ВКМСК заложены на «Стройлидерплюс»

© www.korabel.ru

12 сентября 2024 года в Астраханской области состоялась церемония закладки килей двух судов обеспечения проекта FPW1, строящихся ООО «Стройлидерплюс» по заказу ФГУП «Росморпорт». Проект разработан ООО КБ «Флотпроект».

В торжественном мероприятии приняли участие главный инженер Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» Юрий Мичуров, инженер-инспектор Российского морского регистра судоходства Виктор Кулагин, заместитель генерального директора по судостроению ООО «Стройлидерплюс» Владимир Казакбаев и другие представители предприятия.

Суда проекта FPW1 — универсальные многоцелевые суда, предназначенные для проведения различных морских операций, включая толкание/буксировку, работу с буями и якорями, вспомогательные работы при дноуглублении, транспортировку груза и персонала, снабжение топливом и водой.

На судах этого проекта располагается кран грузоподъемностью 2,5 тонны, с помощью которого будут подниматься и опускаться якоря для удержания земснарядов. С использованием судов проекта FPW1 осуществляется завод пульпопроводов и перекладка якорей земснарядов.

© www.korabel.ru

Всего для ФГУП «Росморпорт» будет построено три судна серии, предназначенных для эксплуатации на Волго-Каспийском морском судоходном канале в связке с несамоходными фрезерными земснарядами высокой производительности проекта FPDG3 в целях развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Головное судно серии, заложенное на производственной площадке ООО «Стройлидерплюс» в ноябре 2023 года, пополнит являющуюся крупнейшей в стране дноуглубительную группировку предприятия в 2025 году, сообщает ФГУП «Росморпорт».

Комплексное дноуглубление канала в условиях значительного падения уровня Каспийского моря является важнейшей частью глобального проекта по развитию транспортного коридора «Север-Юг». В 2023 году ФГУП «Росморпорт» по поручению президента России Владимира Путина обеспечило достижение проходной осадки на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК) в 4,5 м с сохранением отдельных участков одностороннего движения судов. Объем дноуглубления по итогам 2023 года составил свыше 10 млн куб. м. В прошедшем году для развития канала привлечено беспрецедентное количество судов: более 40 единиц дноуглубительной и вспомогательной техники, в том числе 18 земснарядов.

Класс Российского морского регистра судоходства: KM R3 Aut 3 Icel

Длина корпуса (габаритная): около 23,0 м

Ширина (габаритная, включая припальный брус): около 9,5 м

Осадка (габаритная): не более 1,6 м

Валовая вместимость: 161

Район плавания: R3

Автономность: 7 суток (по запасам топлива)

Мощность главной двигательной установки: 2×295 кВт

Судовой кран грузоподъемностью: 2,5 тонны при вылете стрелы 10 м

Емкость танков:

Топливные танки (для собственных нужд): около 8 куб. м

Топливные танки снабжения: около 27 куб. м

Танки технической воды (для собственных нужд): около 2,7 куб. м

Танки питьевой воды (снабжения): около 23 куб. м

Водоизмещение:

Порожнее: около 88 тонн

Скорость хода: 9,7 морских миль

Количество членов экипажа 4 человека

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.