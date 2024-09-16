Два судна обеспечения для работы на ВКМСК заложены на «Стройлидерплюс»
12 сентября 2024 года в Астраханской области состоялась церемония закладки килей двух судов обеспечения проекта FPW1, строящихся ООО «Стройлидерплюс» по заказу ФГУП «Росморпорт». Проект разработан ООО КБ «Флотпроект».
В торжественном мероприятии приняли участие главный инженер Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» Юрий Мичуров, инженер-инспектор Российского морского регистра судоходства Виктор Кулагин, заместитель генерального директора по судостроению ООО «Стройлидерплюс» Владимир Казакбаев и другие представители предприятия.
Суда проекта FPW1 — универсальные многоцелевые суда, предназначенные для проведения различных морских операций, включая толкание/буксировку, работу с буями и якорями, вспомогательные работы при дноуглублении, транспортировку груза и персонала, снабжение топливом и водой.
На судах этого проекта располагается кран грузоподъемностью 2,5 тонны, с помощью которого будут подниматься и опускаться якоря для удержания земснарядов. С использованием судов проекта FPW1 осуществляется завод пульпопроводов и перекладка якорей земснарядов.
Всего для ФГУП «Росморпорт» будет построено три судна серии, предназначенных для эксплуатации на Волго-Каспийском морском судоходном канале в связке с несамоходными фрезерными земснарядами высокой производительности проекта FPDG3 в целях развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Головное судно серии, заложенное на производственной площадке ООО «Стройлидерплюс» в ноябре 2023 года, пополнит являющуюся крупнейшей в стране дноуглубительную группировку предприятия в 2025 году, сообщает ФГУП «Росморпорт».
Комплексное дноуглубление канала в условиях значительного падения уровня Каспийского моря является важнейшей частью глобального проекта по развитию транспортного коридора «Север-Юг». В 2023 году ФГУП «Росморпорт» по поручению президента России Владимира Путина обеспечило достижение проходной осадки на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК) в 4,5 м с сохранением отдельных участков одностороннего движения судов. Объем дноуглубления по итогам 2023 года составил свыше 10 млн куб. м. В прошедшем году для развития канала привлечено беспрецедентное количество судов: более 40 единиц дноуглубительной и вспомогательной техники, в том числе 18 земснарядов.
Класс Российского морского регистра судоходства: KM R3 Aut 3 Icel
Длина корпуса (габаритная): около 23,0 м
Ширина (габаритная, включая припальный брус): около 9,5 м
Осадка (габаритная): не более 1,6 м
Валовая вместимость: 161
Район плавания: R3
Автономность: 7 суток (по запасам топлива)
Мощность главной двигательной установки: 2×295 кВт
Судовой кран грузоподъемностью: 2,5 тонны при вылете стрелы 10 м
Емкость танков:
Топливные танки (для собственных нужд): около 8 куб. м
Топливные танки снабжения: около 27 куб. м
Танки технической воды (для собственных нужд): около 2,7 куб. м
Танки питьевой воды (снабжения): около 23 куб. м
Водоизмещение:
Порожнее: около 88 тонн
Скорость хода: 9,7 морских миль
Количество членов экипажа 4 человека
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
d-tatarinov.livejournal.com