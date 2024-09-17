«Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации

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Центр промышленной автоматизации оснащен современным оборудованием, которое позволит проводить комплексные исследования в соответствии с установленными стандартами отрасли. Инженеры-программисты обеспечат совместимость различных технологических решений и их интеграцию в единую систему, которая повысит эффективность и управляемость инфраструктуры на объектах компании.

Вопрос построения открытых платформ промышленной автоматизации с каждым годом приобретает все большую актуальность, рассказал начальник департамента инфотехнологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин.

«Газпром нефть» ведет системную и комплексную работу по разработке единых национальных стандартов открытой архитектуры АСУ ТП. Будущее промышленной автоматизации — в гибкой совместимости и быстрой взаимозаменяемости компонентов. Платформа подходит для всех видов производства, поэтому на данном этапе нам особенно важно объединить усилия государства и компаний из различных отраслей для получения скорейшего максимального эффекта".

Испытательный центр станет площадкой для взаимодействия экспертного сообщества — производителей оборудования, вендоров и программистов. Также там будут проходить занятия со студентами тюменских вузов, обучающие курсы для сотрудников компании, которые получат необходимые навыки для работы с современными автоматизированными системами.

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