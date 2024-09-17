РКО завершило техническое наблюдение за строительством серии барж-площадок проекта RDB 66.68М
Под техническим наблюдением Западно-Сибирского филиала Российского Классификационного Общества закончено строительство серии барж-площадок проекта RDB 66.68М
Класса судна РКО — «М-СП3,5(лёд30)».
Технические характеристики судна:
габаритная длина, м — 92,35;
ширина, м — 14,7;
высота надводного борта, м — 1,83;
грузоподъемность судна, т — 2500.
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