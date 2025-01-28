На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе прошла закладка нового судна!Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе прошла церемония закладки несамоходной баржи-площадки проекта RDB 66.68М класса «М-СП 3,5 (лед 30)». В мероприятии активное участие приняли директор СССРЗ Вдовенко Николай Владимирович и генеральный директор АО «Северное речное пароходство» Шустов Алексей Сергеевич.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА:
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