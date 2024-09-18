В Москве открылся второй Центр женского здоровья

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В рамках внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы запускаем новый Центр женского здоровья. Создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. В комфортных современных условиях они получат здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: и диагностику, и профилактику, и лечение, и сопровождение беременности. Надеюсь, что уже к концу следующего года 22 Центра женского здоровья будут принимать москвичек. Всего планируется создать их около 30 по всему городу.

Новый центр — составная часть городской клинической больницы имени А.К.Ерамишанцева.

«Помимо акушеров-гинекологов, в центре открылся кабинет дежурного врача, к которому можно обратиться без записи в день обращения», — рассказала Лусине Полунская, руководитель амбулаторной службы клиники по акушерству и гинекологии. Есть здесь и терапевт, специализирующийся на женских проблемах, и эндокринолог, и психолог.

Как и во всех столичных поликлиниках, вся аппаратура — последнего поколения: 4 аппарата УЗИ, позволяющие выявлять пороки развития на ранней стадии, маммограф, четырехместный дневной стационар. В женских консультациях ничего этого не было, даже анализы приходилось сдавать в разных местах. Те, у кого на все это не хватало терпения, порой упускали серьезные патологии. А беременные о «Школе мам» и не мечтали, в результате, не зная всех нюансов своего положения, кто-то зря переживал, а кто-то, напротив, пропускал тревожные звоночки.

«Женское здоровье — область особая, требующая от врача аккуратности, любви, а от пациента полноценного открытия, доверия к врачу-гинекологу», — поделилась врач- гинеколог Лариса Жиронкина. — В новом центре условия как раз такие, какие располагают пациентку к открытому, доверительному общению".

И это действительно так. Интерьеры совсем не больнично-белые, а пыльно-розовых модных тонов, в коридорах мягкие диванчики, удобный лифт. Словом, ничего не напоминает о «карательной медицине» в отношении женщин. Даже гинекологические кресла и те пыльно-розовые.

Врачи же все — специалисты с большим опытом. Так, Лусине Полунская и Лариса Жиронкина работают в гинекологии уже свыше 20 лет, как и многие другие доктора и акушерки. Чувствуются, что все они настроены на то, чтобы помогать пациенткам, поддерживать их в процессе лечения или течения беременности.

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