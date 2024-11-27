В Москве открыли крупнейший в стране центр женского здоровья

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Крупнейший в России Центр женского здоровья заработал в столице в составе городской клинической больницы N 15 им. О.М. Филатова. Так новый стандарт акушерско-гинекологической помощи женщинам, разработанный в прошлом году, становится доступным все большему количеству москвичек.

Москва прилагает большие усилия для модернизации московских поликлиник. Эта программа уже заканчивается. В следующем году будут модернизированы последние поликлиники. И дальше на очереди еще сеть амбулаторной помощи — женские консультации. К сожалению, многие из них находятся у нас не в лучших условиях — в приспособленных помещениях. Там нет полного набора врачей, нет всего необходимого современного оборудования и получить полноценную помощь не всегда представляется возможным. Поэтому мы решили приступить к системному созданию центров женского здоровья.

В новых центрах москвички будут получать все нужные им виды услуг. А благодаря тому, что центры становятся составной частью крупнейших клиник, в случае необходимости пациентки смогут лечиться и в них: «Взять, к примеру, Филатовскую больницу. Здесь есть возможность напрямую работать с родильным домом и гинекологическим отделением, пользоваться всеми другими ее возможностями».

Очень важно, что открываются подобные учреждения. Это всегда событие не только для региона, но и для страны в целом, так как для пациенток медицинская помощь становится более доступной и качественной, а для персонала появляются более комфортные условия работы. В России по поручению реализуются очень масштабные проекты по модернизации первичного звена здравоохранения. Один из них стартует с 1 января 2025 года — это проект по охране материнства и детства, в рамках которого в стране планируется открыть 336 новых женских консультаций, модернизировать 142 перинатальных центра, приобрести 526 мобильных комплексов.

И очень хорошо, что столица уже стартует с этим проектом: В Москве рождается ежегодно более 120 тысяч детей и, конечно же, самая главная задача, чтобы таких деток рождалось больше, чтобы мы прирастали.

В реконструированном пятиэтажном здании площадью 6,1 тыс. кв м, где в районе Марьино разместился новый Центр женского здоровья, нашлось место 13 женским консультациям, работавшим прежде по всему Юго-Восточному округу. Врачи центра смогут в день принимать до трех тысяч пациенток. Для более эффективного лечения диагностики у них в распоряжении теперь есть новейшая техника, включая маммограф и 12 аппаратов УЗИ экспертного класса, семь кабинетов кардиотокографиии, кабинет антинатальной охраны плода для скрининговых исследований, кабинет шейки матки и многое другое. Учитывая, что помощь беременной женщине может понадобиться в любой момент, новый центр женского здоровья, как и все уже действующие, будет работать без выходных, к дежурному врачу можно будет прийти без предварительной записи. Причем, в штате центра теперь не только акушеры-гинекологи, как было прежде в некоторых консультациях, но и эндокринологи, психологи, терапевты.

К встрече первенца будущим родителям поможет подготовиться школа здоровья, в которой они смогут приобрести все необходимые навыки по уходу за малышом.

Напомню, самый первый центр женского здоровья в столице открылся в 2023 году на юго-западе столицы, в составе городской клинической больницы N 31 им. Академика Савельевой, минувшим летом — еще один, на северо-востоке города, в районе Бутырский, на ул. Яблочкова, следом в центре столицы, на Борисоглебском переулке 6 стр. 2 — в составе больнице N 67 им. Ворохобова.

Центр в больнице имени Филатова, расположенный в Марьино, на Перервинском бульваре, 5 корпус 1 стал четвертым, а в ближайший понедельник откроется и пятый центр, на улице Саляма Адиля, снова при ГКБ N 67 им. Ворохобова.

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