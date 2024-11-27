В Москве открылся первый городской кардиоонкологический центр

© cdnstatic.rg.ru

Первый городской кардиоонкологический центр открылся на базе городской клинической больницы им. Юдина в Москве. Он предназначен для пациентов с онкологическими заболеваниями, имеющими высокие риски сердечно-сосудистых осложнений при проведении специализированного лечения. Чтобы предупредить их, разработан новый персонализированный подход к лечению, который и применяют в новом центре.

С 2019 года мы работаем над созданием каркаса онкопомощи в столице, используем современные и инновационные технологии, тщательно следим за качеством работы якорных клиник, однако есть аспекты, которые еще требуют доработки. Открытие в пилотном режиме первого городского кардиоонкологического центра при ЦАОП — это наш следующий большой шаг в рамках реализации нового стандарта онкологической помощи. Уже сейчас там подбирают персонализированную тактику лечения для каждого онкопациента с кардиологическими осложнениями и проводят их своевременную диагностику и лечение.

Химиотерапия сильно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, поэтому важно не только вылечить пациента от онкологии, но и минимизировать риски осложнений сопутствующих заболеваний. В дальнейшем проект будет расширен, кабинеты кардиологов и врачей функциональной диагностики кардиоонкологического центра откроются на базе других центров амбулаторной онкологической помощи.

Кардиоонкоцентр работает в двух центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Онкологического центра № 1 больницы им. С.С. Юдина.

Врач поликлиники при направлении пациента с подозрением на злокачественное новообразование в ЦАОП проводит оценку исходного риска сердечно-сосудистых осложнений. Для этого изучается анамнез, а также проводится ряд контрольных исследований, таких как ЭКГ, ЭХО-КГ и другие. В случае выявления высокого риска данный пациент в онкологическом центре получает персонализированный подход к определению тактики лечения с учетом сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

© rg.ru

Специалисты центра формируют персональный план наблюдения пациентов, корректируют терапию с учетом имеющихся заболеваний и рисков их развития. Это позволяет сохранять высокую эффективность противоопухолевой терапии при строгом контроле ее безопасности. В городском кардиоонкоцентре работают опытные и высококвалифицированные специалисты, врачи-кардиологи и врачи функциональной диагностики. Они принимают пациентов, имеющих сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, а также пациентов с высоким риском их развития на фоне основного лечения. Тактика лечения обсуждается совместно с онкологом и кардиологом в рамках мультидисциплинарного консилиума, что позволяет точно оценивать онкологические и кардиологические риски.

Для повышения качества специализированной медицинской помощи на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы реализуются уникальные образовательные программы и курсы повышения квалификации для кардиологов, терапевтов, врачей общей практики и онкологов. В фокусе обучения — оценка потенциальных рисков и безопасности различных схем лечения рака в зависимости от состояния сердечно-сосудистой системы пациента. При этом специалисты получают возможность обмена опытом, участвуя в обсуждении клинических случаев. На базе кардиоонкологического центра планируется проводить информационные мероприятия, научно-практические конференции, посвященные проблемам кардиоонкологии.

© cdnstatic.rg.ru

Новый стандарт онкологической помощи в столице разработали в 2019 году. Более чем за три года в городе создали принципиально новую структуру оказания онкологической помощи. На сегодняшний день в Москве определены пять якорных онкологических стационаров. Все технологические и кадровые ресурсы сосредоточены в одном месте.

В состав каждого якорного стационара входят патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи, круглосуточный стационар. Это позволяет организовать на одной площадке полный цикл диагностики и лечения — от верификации заболевания и получения квалифицированного лечения, до последующего диспансерного наблюдения. Благодаря этому сокращается время постановки диагноза, повышается его точность, а к лечению приступают быстрее.

В медицинских организациях системы здравоохранения Москвы действуют клиентские пути — подробный алгоритм маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, включающий описание перечня исследований и целевые сроки их выполнения. Это позволило сформировать рейтинг онкологических стационаров.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈