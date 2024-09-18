На Адмиралтейских верфях спустили на воду траулер «Капитан Юнак» проекта СТ-192

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На предприятии ОСК Адмиралтейские верфи состоялась торжественная церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Юнак». Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Контракт на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот.

С сентября 2022 года Адмиралтейские верфи передали заказчику четыре судна серии: «Капитан Вдовиченко», «Механик Маслак», «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов». Сегодня все они успешно осуществляют рыбный промысел в Дальневосточном бассейне и являются лидерами по вылову и переработке рыбной продукции.

БМРТ «Капитан Юнак» предприятие заложило в июне 2021 года. В настоящее время на южном стапеле предприятия продолжается формирование корпуса, а также насыщение оборудованием шестого БМРТ — «Механик Щербаков». Его спуск на воду запланирован до конца текущего года.

© paluba.media

Всего с 1960 по 1971 годы на предприятии построено 34 судна для рыбопромысловой отрасли страны. Траулеры серии, которая сегодня строится на АО «Адмиралтейские верфи» после сорокалетнего перерыва, стали одними из самых современных рыбопромысловых судов в мире. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, по производительности они превосходят крупнейшую в стране базу «Восток», построенную Ленинградским Адмиралтейским объединением в 1971 году.

Особенностями нового поколения траулеров являются также максимальная безопасность, высокая экологичность и комфортные условия труда и отдыха экипажей. Оснащение современным технологическим оборудованием позволяет производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт — сурими.

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