Дан старт сборке нового двигателя ТМ16 для ТЭК.

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Дан старт сборке нового двигателя, производство которого полностью локализовано в России. На тюменском заводе, освоившем выпуск важной для развития ТЭК импортозамещающей продукции, трудятся 1 700 человек.

Двигатель ТМ16 позволит заменить выработавшие свой ресурс импортные аналоги, а также может использоваться при реализации новых проектов.

Разработка двигателя стартовала еще в 2023 году. Завод «Тюменские моторостроители» презентовал его на TNF-2023. «Целью было, чтобы новый двигатель без проблем и дополнительных модулей мог заменить ту модель, которую сейчас используют в нефтегазодобывающей промышленности»

https://ura.new...news/1052818947

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