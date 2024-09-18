На Среднем Урале запустили импортозамещающее производство спортивных перчаток

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В мастерской по пошиву тактических и спортивных перчаток ритмично работают швейные машинки. Закройщики изготавливают то, без чего не обойтись ни туристу, ни военным на поле боя — высокопрочные перчатки.

«Ткани все качественные, приятные к телу, то есть так это всё шьётся, чтобы было приятно к телу. Допустим, мягкие ткани в межпальцевых промежутках, усилены кончики», — мастер швейного участка Елена Акушева.

На предприятии заявляют: готовы заменить на отечественном рынке зарубежные бренды. Это производство полного цикла: начиная от создания дизайна, заканчивая фасовкой и упаковкой изделий. Сегодня в мастерской трудятся более 30 человек. Объем инвестиций в передовое предприятие составил более 20 миллионов рублей.

«Подобных производств на территории РФ пока не существует, именно с точки зрения выпуска такой продукции. Много швейных предприятий, но, к сожалению, пока никто не освоил выпуск именно перчаток», — учредитель компании по пошиву тактических и спортивных перчаток Глеб Киндер.

Больше всего на производстве востребованы швеи, поэтому предприятие заключило договор о сотрудничестве с Областным техникумом дизайна и сервиса — там готовят будущих специалистов. К началу следующего года для новичков планируют создать минимум 10 рабочих мест.

«Если студент подписывает с предприятием и с техникумом трехстороннее целевое соглашение, то он здесь в дальнейшем и остается. Но здесь стороны должны быть довольны друг другом», — директор Областного техникума дизайна и сервиса Иван Дыкман.

Тестирование моделей перчаток проводили сотрудники силовых ведомств и спортсмены в полевых условиях. За одну рабочую неделю мастера изготавливают более 100 пар перчаток. Предприятия, взявшие курс на импортозамещение, системно поддерживает правительство Свердловской области.

Здесь, сегодня мы закладываем основу, потому что те же перчатки — это, казалось бы, аксессуар какой-то, но это на самом деле серьезная индустрия, и серьезный объем сегодня импортируется. Наша задача — давать возможность предприятиям, которые идут на то, чтобы заниматься импортозамещением.

Высокопрочные перчатки, выпущенные в Екатеринбурге, будут распространяться не только по Свердловской области, но и по другим регионам.

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