Ростех передал в войска партию ракет для беспилотников «Х-БПЛА»

© t.me

В преддверии Дня оружейника заказчику досрочно поставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» производства АО «НПК «КБМ» и комплексов средств автоматизации управления огнём (КСАУО) артиллерийских подразделений «Планшет-А» и «Планшет-М-ИР» производства АО «ВНИИ «Сигнал».

Кроме того, согласно утверждённым графикам заказчику отгружена партия ракет для беспилотников «Х-БПЛА» производства АО «КБП».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.