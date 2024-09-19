Верфь Marine Pro Boats представила свой самый ходовой катер

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Верфь Marine Pro Boats специализируется на производстве алюминиевых катеров длиной от 4 до 15 метров. В рамках экспозиции на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий компания представила свою самую ходовую модель — МРК-1000.

Многозадачный функциональный рабочий катер (длина судна — 11, 4, ширина — 3, 8 метра) изначально разрабатывался как спасательный катер-бонопостановщик. На выставке разработчики представили его в качестве судна для коммерческого лова и для обслуживания рыбоводческих хозяйств.

Судно вызывает интерес, катера этой модели ходят в разных регионах от Калининграда до Сахалина, — рассказал «Медиапалубе» Кирилл Бирюков, генеральный директор компании Marine Pro Boats. — У нас есть собственное конструкторское бюро, благодаря чему мы можем производить различные модификации в зависимости от потребностей заказчика. Например, сейчас обсуждали возможность создания на базе проекта тральщик.

Проект имеет добровольную сертификацию РС и также может поставляться с сертификатом СКО.

В линейке также есть исполнение с арктическим поясом: на днище ставится усиление, подключается дополнительный подогрев стекла, моторного отсека с баком.

На выставке представлен катер в традиционном и, пожалуй, в самом надежном исполнении. Он оснащается дизельными двигателями с валовой линии и винтом, поэтому он не боится шуги и спокойно может ходить в мелко колотом льду.

В России строится мало катеров на валолоинии, между тем, это достаточно надежные суда, неприхотливые в обслуживании, и при этом находятся в среднем ценовом диапазоне. Обычно подобные проекты оснащают поворотно-открытыми колонками, но такое оборудование требует дополнительного обслуживания при подъеме из воды.

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