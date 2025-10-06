Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства началось строительство головного пассажирского судна проекта F2. Судно заложено на производственной площадке ООО «Судостроительная верфь «РЕЧНАЯ».

Судно предназначено для пассажирских перевозок на внутренних водных путях и полностью адаптировано для обслуживания экскурсионных туристических маршрутов в Санкт-Петербурге. В частности, оно имеет ограниченный вертикальный габарит, что обеспечит безопасную эксплуатацию в акваториях рек и каналов города с учетом низких мостов.

Строительство ведется под техническим наблюдением Балтийского филиала РС. Проектный символ класса: КM⍟ IN Р 1,2. В настоящий момент к постройке планируется еще одно судно данного проекта.

Как сообщалось ранее, в 2026 году «ВодоходЪ» намерен вывести на маршрут в Нижнем Новгороде новое электросудно проекта «Фонтанка», рассчитанное на 80 пассажиров. Судно строит на новой собственной площадке «ВодоходЪ. Пассажирский порт» по своему проекту.