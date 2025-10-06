В Ленобласти заложено головное судно проекта F2
Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства началось строительство головного пассажирского судна проекта F2. Судно заложено на производственной площадке ООО «Судостроительная верфь «РЕЧНАЯ».
Судно предназначено для пассажирских перевозок на внутренних водных путях и полностью адаптировано для обслуживания экскурсионных туристических маршрутов в Санкт-Петербурге. В частности, оно имеет ограниченный вертикальный габарит, что обеспечит безопасную эксплуатацию в акваториях рек и каналов города с учетом низких мостов.
Строительство ведется под техническим наблюдением Балтийского филиала РС. Проектный символ класса: КM⍟ IN Р 1,2. В настоящий момент к постройке планируется еще одно судно данного проекта.
Как сообщалось ранее, в 2026 году «ВодоходЪ» намерен вывести на маршрут в Нижнем Новгороде новое электросудно проекта «Фонтанка», рассчитанное на 80 пассажиров. Судно строит на новой собственной площадке «ВодоходЪ. Пассажирский порт» по своему проекту.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В рамках эколого-просветительского фестиваля «Реки впадают в&nbs...а НТК Усть-Луга», по чьей инициативе и состоялся фестиваль.
- 30 июля 2024 года на верфи ООО «Нева-Стапель» состоял...торого судна для добычи краба проекта 03070 «Механик Степанов».
- Верфь Marine Pro Boats специализируется на производстве алюминиевых ка...логий компания представила свою самую ходовую модель — МРК-1000.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0