В Морской порт Магадана поступила новая баржа

В морском порту Магадана (Магаданская область) причалила новая баржа. Она будет доставлять продукты, топливо и другие грузы в отдаленные поселки в северный завоз.

© otr-online.ru

Плашкоут спроектировали в Благовещенске с учетом особенностей Колымы. Разгружаться предстоит чаще всего на необорудованный берег и для этого у судна есть откидывающиеся сходни. Усиленный нос и корма позволяют барже передвигаться во льдах, а увеличенная ширина корпуса дает устойчивость в шторм. С ним уже пришлось столкнуться в Охотском море, там было неспокойно. И до Магадана из Амурской области экипаж добирался месяц вместо недели.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.