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Katamaran 16 июня 2025, 13:20 158 Судостроение и судоходство

Завершено строительство трех барж проекта DC9203

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Завершилось строительство трех барж проекта DС9203. Комплекты классификационных документов выданы на суда «Флориан-101», «Флориан-301» и «Флориан-501».

 © paluba.media

Баржи проекта DC9203 предназначены для выполнения дноуглубительных работ. Строительство серии ведется под техническим наблюдением Нижегородского филиала Регистра по заказу ООО «Стройторг».

Баржа проекта DC9203 оснащена сваями, якорными системами удержания и экскаватором — всё для эффективной работы по дноуглублению. Судно задействуют при реконструкции судоходных шлюзов 15-16 Городецкого гидроузла. Напомним, проект включает создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода.

Подобные суда разработаны для внутренних водных путей РФ впервые. Это сборно-разборные баржи (земснаряды), которые состоят из 9 частей, и могут быть транспортированы на авто. Суда предназначены для работы именно на тяжёлых грунтах.

Экскаваторы оснащены сменными ковшами (скальный на 3 куб. м и рыхлительный на 1,8 куб. м), пневмомолотом для твёрдых пород и программно-аппаратным комплексом для трёхмерного позиционирования.

Всего в серии планируется построить четыре баржи.

Основные характеристики баржи проекта DC9203:
Длина 34 м
Ширина 11,38 м
Осадка 1,4 м
Высота борта 2,5 м
Символ класса KE⍟ RN(SCII) barge/dredger

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Источник: paluba.media

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Баржа, DC9203
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