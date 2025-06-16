Завершено строительство трех барж проекта DC9203

Завершилось строительство трех барж проекта DС9203. Комплекты классификационных документов выданы на суда «Флориан-101», «Флориан-301» и «Флориан-501».

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Баржи проекта DC9203 предназначены для выполнения дноуглубительных работ. Строительство серии ведется под техническим наблюдением Нижегородского филиала Регистра по заказу ООО «Стройторг».

Баржа проекта DC9203 оснащена сваями, якорными системами удержания и экскаватором — всё для эффективной работы по дноуглублению. Судно задействуют при реконструкции судоходных шлюзов 15-16 Городецкого гидроузла. Напомним, проект включает создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода.

Подобные суда разработаны для внутренних водных путей РФ впервые. Это сборно-разборные баржи (земснаряды), которые состоят из 9 частей, и могут быть транспортированы на авто. Суда предназначены для работы именно на тяжёлых грунтах.

Экскаваторы оснащены сменными ковшами (скальный на 3 куб. м и рыхлительный на 1,8 куб. м), пневмомолотом для твёрдых пород и программно-аппаратным комплексом для трёхмерного позиционирования.

Всего в серии планируется построить четыре баржи.

Основные характеристики баржи проекта DC9203: Длина 34 м Ширина 11,38 м Осадка 1,4 м Высота борта 2,5 м Символ класса KE⍟ RN(SCII) barge/dredger

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