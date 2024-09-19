На Неве проводятся ходовые испытания головного обстановочного судна проекта 3050.1А

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В акватории Невы провели ходовые испытания головного обстановочного судна проекта 3050.1А «Казарка», построенного Кингисеппским машиностроительным заводом в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

Задачей ходовых испытаний являются проверка работоспособности всех механизмов и оборудования, находящихся на судне, а также подтверждение технических характеристик.

После завершения испытаний судно пополнит флот Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей.

Судно предназначено для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн. Теплоход оборудован новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.

Всего в рамках проекта строится 13 судов. Все они будут поставлены для работы в Камском бассейне, Канале имени Москвы, Двинско-Печорском бассейне, Волго-Балтийском бассейне, Енисейском бассейне, Волго-Донском бассейне, Байкало-Ангарском бассейне, Обь-Иртышском бассейне, по два судна отправятся в Ленский и Амурский бассейны внутренних водных путей.

Эксплуатация судна допускается в водных бассейнах разрядов «Л» и «Р» по классификации Российского классификационного общества.

Строительство ведется ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» по заказу ФКУ «Речводпуть». Проект выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Главные размерения и характеристики:

Длина — 26,8 м

Ширина — 4,2 м

Осадка — 1 м

Мощность главного двигателя — 1×220 кВт

Экипаж- 6 чел.

Автономность- 6 сут.

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