В Омске введен в эксплуатацию новый цех для выпуска сладостей

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В департаменте архитектуры и градостроительства рассказали о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию кондитерского цеха. Его общая площадь 1 842 квадратных метра, в здании два этажа. Расположен цех в Центральном округе на улице 22-го Партсъезда, 51.

Новый цех кондитерской фабрики «Сладонеж» позволит выпускать более 500 тонн продукции в месяц.

Также в северной промышленной зоне Омска построили новый склад. Находится он в районе улицы Комбинатская. Его площадь составляет более 2 163 квадратных метров.

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