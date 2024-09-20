На СНСЗ спущен на воду пассажирский катамаран «Равелин» проекта «Соммерс»

На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) спущен на воду пассажирский катамаран «Равелин» проекта «Соммерс».

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Судно строится по заказу ГТЛК для судоходной компании «Нева Тревел».

«Равелин» — это второе судно в серии из четырех катамаранов. Его заложили 14 июня 2023 года. Таким образом, строительство катамарана заняло чуть больше года.

Проект 04710 «Соммерс» был разработан петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» по заказу «Невы Тревел». Суда серии будут осуществлять перевозки в акватории фортов Кронштадта и доставлять пассажиров к полностью изолированным от берега фортам «Кроншлот» и «Император Александр Первый», которые в рамках проекта «Остров фортов» к 2026 году будут отреставрированы и открыты для посещения.

Катамараны проектировались с учетом особенностей расположения фортов в акватории Финского залива. Например, первый форт Кронштадта — «Кроншлот» — имеет узкий вход во внутреннюю гавань, и существующие типовые речные суда не могут пройти туда из-за габаритов и маневренных характеристик.

Головной катамаран «Бастион» передали заказчику летом этого года. Еще два судна серии, «Габион» и «Капонир», согласно контракту, должны сдать в 2025 году.

Основные характеристики пассажирских катамаранов проекта 04710 «Соммерс»: Длина, м 25,8 Ширина, м 7,5 Водоизмещение, т 70 Автономность, миль 500 Мощность двигателей, кВт 2х250 Экипаж, чел 3 Пассажировместимость, чел до 120

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