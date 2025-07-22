На СНСЗ спущен на воду катамаран «Габион» проекта 04710
На Средне-Невском судостроительном заводе (Ленинградская область) состоялась церемония спуска на воду экскурсионно-прогулочного пассажирского катамарана «Габион» проекта 04710 «Соммерс».
Катамаран «Габион» стал третьим судном в серии катамаранов проекта 04710 «Соммерс», который строится в рамках соглашения о сотрудничестве между Минпромторгом России, кластером «Остров фортов» и судоходной компании «Нева Тревел».
Судно спроектировано с учетом особенностей расположения фортов в акватории Финского залива, что позволит перевозить пассажиров к полностью изолированным от берега фортам «Кроншлот» и «Император Александр Первый», которые будут отреставрированы и открыты для посещения в 2026 году.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
На СНСЗ спущен на воду экскурсионно-прогулочный катамаран «Бастион» проекта 04710
На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге 6 ма...рана проекта 04710 «Соммерс», названного «Бастион».
-
На СНСЗ спущен на воду пассажирский катамаран «Равелин» проекта «Соммерс»
На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) спущен ...пассажирский катамаран «Равелин» проекта «Соммерс».
-
На СЗ «СНСЗ» спущен на воду пассажирский катамаран «Форт Александр I» проекта 04580
На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) прошла ...тамарана «Форт Александр I» проекта 04580 «Котлин».
Поделись позитивом в своих соцсетях