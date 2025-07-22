На СНСЗ спущен на воду катамаран «Габион» проекта 04710

На Средне-Невском судостроительном заводе (Ленинградская область) состоялась церемония спуска на воду экскурсионно-прогулочного пассажирского катамарана «Габион» проекта 04710 «Соммерс».

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Катамаран «Габион» стал третьим судном в серии катамаранов проекта 04710 «Соммерс», который строится в рамках соглашения о сотрудничестве между Минпромторгом России, кластером «Остров фортов» и судоходной компании «Нева Тревел».

Судно спроектировано с учетом особенностей расположения фортов в акватории Финского залива, что позволит перевозить пассажиров к полностью изолированным от берега фортам «Кроншлот» и «Император Александр Первый», которые будут отреставрированы и открыты для посещения в 2026 году.

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