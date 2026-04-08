MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
3 дня назад
31
Katamaran Судостроение и судоходство

На СНСЗ спущен на воду катамаран «Капонир» проекта 04710

На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) спущен на воду четвертый экскурсионно-прогулочный пассажирский катамарана проекта 04710 «Соммерс» — «Капонир», который знаменует завершение строительства серии катамаранов данного проекта.

Суда строятся по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для судоходной компании «Нева Тревел», которая владеет крупнейшим пассажирским флотом в Санкт-Петербурге и перевозит более 1,3 млн пассажиров в течение сезона навигации.

Назначение катамаранов проекта 04710 «Соммерс» — экскурсионные и транспортные перевозки пассажиров общим числом до 147 человек. Район плавания — прибрежные и внутренние водные пути, включая участки с морским режимом судоходства.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: paluba.media

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • -1
    Нет аватара vajo09.04.26 09:12:40

    Интересно, какая логика была, когда называли прогулочный катер «Капонир»? А еще до этого «Габион», «Равелин», «Бастион» были. Почему именно фортификационная тема?
    «Котлин» только из темы выпал: то ли остров, то ли язык программирования    

    Отредактировано: vajo~09:26 09.04.26
    #1314770
    • 1
      Нет аватара DimaY09.04.26 09:24:23

      Эти катера предназначены, в первую очередь, для экскурсий на форты в Финском заливе. То есть на фортификационные сооружения, отсюда и название. Если бы на шашлыки возили, шампуром бы могли назвать.

      #1314771