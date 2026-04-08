На СНСЗ спущен на воду катамаран «Капонир» проекта 04710
На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) спущен на воду четвертый экскурсионно-прогулочный пассажирский катамарана проекта 04710 «Соммерс» — «Капонир», который знаменует завершение строительства серии катамаранов данного проекта.
Суда строятся по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для судоходной компании «Нева Тревел», которая владеет крупнейшим пассажирским флотом в Санкт-Петербурге и перевозит более 1,3 млн пассажиров в течение сезона навигации.
Назначение катамаранов проекта 04710 «Соммерс» — экскурсионные и транспортные перевозки пассажиров общим числом до 147 человек. Район плавания — прибрежные и внутренние водные пути, включая участки с морским режимом судоходства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 2