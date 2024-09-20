На СЗ «Попилов Яхты» спущена на воду яхта «Аура» проекта Popilov 14.99

На судостроительном заводе «Попилов Яхты» (Краснодарский край) спущена на воду яхта «Аура» проекта Popilov 14.99.

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Яхта проекта Popilov 14.99 траулерного типа обладает отличными мореходными свойствами и надежностью.

Краткая спецификация

Длина 14.99 м

Ширина 4.9 м

Водоизмещение 28 тонн

Осадка 1.2 м

Двигатели 2*от 150 до 250 л.с.

Запас топлива 3500 л

Запас пресной воды 500 л

Круизная скорость 7-8 узлов

Максимальная скорость 11-12 узлов

Количество кают 3

Спальные места 6

Цена от 60 000 000 руб

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