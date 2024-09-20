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Судостроение и судоходство

На СЗ «Попилов Яхты» спущена на воду яхта «Аура» проекта Popilov 14.99

На судостроительном заводе «Попилов Яхты» (Краснодарский край) спущена на воду яхта «Аура» проекта Popilov 14.99.

 © popilov.com

Яхта проекта Popilov 14.99 траулерного типа обладает отличными мореходными свойствами и надежностью.

Краткая спецификация

  • Длина 14.99 м
  • Ширина 4.9 м
  • Водоизмещение 28 тонн
  • Осадка 1.2 м
  • Двигатели 2*от 150 до 250 л.с.
  • Запас топлива 3500 л
  • Запас пресной воды 500 л
  • Круизная скорость 7-8 узлов
  • Максимальная скорость 11-12 узлов
  • Количество кают 3
  • Спальные места 6
  • Цена от 60 000 000 руб

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Источник: https://popilov.com/aura-14-99-na-v...lov-gotova-k-pokoreniju-gorizontov/

Попилов Яхты, Краснодарский край, яхта, Popilov 14.99
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