На СЗ «Попилов Яхты» спущена на воду яхта «Аура» проекта Popilov 14.99
На судостроительном заводе «Попилов Яхты» (Краснодарский край) спущена на воду яхта «Аура» проекта Popilov 14.99.
Яхта проекта Popilov 14.99 траулерного типа обладает отличными мореходными свойствами и надежностью.
Краткая спецификация
- Длина 14.99 м
- Ширина 4.9 м
- Водоизмещение 28 тонн
- Осадка 1.2 м
- Двигатели 2*от 150 до 250 л.с.
- Запас топлива 3500 л
- Запас пресной воды 500 л
- Круизная скорость 7-8 узлов
- Максимальная скорость 11-12 узлов
- Количество кают 3
- Спальные места 6
- Цена от 60 000 000 руб
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