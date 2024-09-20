Крупная партия КАМАЗов для грузоперевозчика из Красногорска

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Лизинговая компания «КАМАЗ» совместно с поставщиком АО «ТФК «КАМАЗ» передали крупной транспортной компании из Красногорска 15 магистральных тягачей КАМАЗ-54901. Отгрузка новой автотехники состоялась в Московской области.

Седельные тягачи КАМАЗ-54901 (4×2) будут доставлять сборные грузы по РФ и странам СНГ. Современные автомобили задают новые стандарты экономичности, комфорта и надёжности в сфере магистральных грузоперевозок. Рядный шестицилиндровый двигатель KAMAЗ мощностью 482 л.с., роботизированная коробка передач и гипоидный мост обеспечивают уверенное движение по дороге с минимальным расходом топлива. А современная, просторная кабина с ровным полом даёт повышенный уровень комфорта для работы и отдыха водителя, что уменьшает его утомляемость и, как следствие, увеличивает безопасность доставки грузов.

Ключевым фактором выбора клиентом Лизинговой компании «КАМАЗ» стала возможность оформить сделку с нулевым авансом, увеличенной выкупной стоимостью, сниженными лизинговыми платежами в начале графика, досрочным выкупом без переплаты, отсутствием комиссии за оформление сделки, бесплатным сопровождением сделки и обслуживанием по договору лизинга.

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