В Цивильском округе Чувашии открыт комплекс по выращиванию телят на 720 голов

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Это первая часть площадки предприятия «ВДС» в деревне Медикасы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Она рассчитана на 720 голов.

Весь инвестиционный проект общей стоимостью 387 млн рублей рассчитан на 1440 голов.

Выход на проектную мощность запланирован в 2025 году. Это уже третий объект предприятия за три года. В 2022 году построена молочно-товарная ферма на 400 голов с доильно-молочным блоком, в 2023 году — на 400 голов.

Новый телятник оснащен автоматом для кормления телят «КормоМама», предназначенным для автоматизации процесса выпойки телят и сокращения общих трудозатрат. Особенностями системы является то, что она позволяет использовать при кормлении телят как цельное молоко, так и его заменителями. Технология направлена на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок.

По данным Минсельхоза Чувашии, в 2024 году запланировано к реализации 106 инвестиционных проектов на сумму 5,3 млрд рублей с созданием 408 рабочих мест, в том числе 83 проекта по строительству (реконструкции) производственных объектов в сельском хозяйстве на сумму 2,6 млрд рублей; 23 проектов пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму 2,7 млрд рублей.

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