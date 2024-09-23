Судно-краболов «Андрей Басаргин» вышло на ходовые испытания

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Ходовые испытания строящегося судна-краболова проекта 03141 «Андрей Басаргин» проводят работники предприятия ОСК «Восточная верфь» (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК). Судно-краболов «Андрей Басаргин» строится в рамках второго этапа инвестиционной программы «Квоты под киль».

В процессе проведения испытаний будет выполнена проверка работоспособности оборудования, систем и устройств по прямому назначению, непосредственно в условиях моря.

В результате комплекса испытаний должны быть подтверждены тактико-технические характеристики судна на соответствие проектных требований.

В проект заложена концепция универсального модульного комплекса. Он может использоваться для добычи и перевозки живого краба в охлажденной воде и транспортировки его на берег. Судно имеет неограниченный район плавания, а ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать его в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

Краболовы проекта 03141 строятся на Восточной верфи с 2019 года, шестое судно названо в честь известного дальневосточного кораблестроителя Андрея Георгиевича Басаргина.

Основные характеристики судна:

класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel;

длина наибольшая — 63,27 метра;

ширина наибольшая — 10,60 метра;

высота борта — 4,60 метра;

валовая вместимость -1048 тонн;

мощность ГД — 1618 кВт;

скорость — 14 узлов;

экипаж — 21 человек;

автономность — 45 суток.

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