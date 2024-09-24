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Судостроение и судоходство

СЗ «РОСТР» сдал причал для пассажирских судов компании «Нева Тревел» в Петербурге

Судоходная компания «Нева Тревел» ввела в эксплуатацию новый пассажирский причал в центре Санкт-Петербурга. Плавучий объект построили на судостроительном заводе «РОСТР» (г. Новая Ладога, Ленинградская область).

 © paluba.media

Понтон может обслуживать все типы существующих и перспективных пассажирских судов. Новый причал обеспечит повышенный уровень комфорта и безопасности для пассажиров во время ожидания, посадки и высадки.

Основные технические характеристики причала «Зимняя канавка»:

Длина, м 36,35
Ширина, м 12,15
Высота борта 1,58
Осадка, м 0,82
Вместимость, чел. до 300

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Источник: https://paluba.media/news/84044

РОСТР, Ленинградская область, причал
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