СЗ «РОСТР» сдал причал для пассажирских судов компании «Нева Тревел» в Петербурге
Судоходная компания «Нева Тревел» ввела в эксплуатацию новый пассажирский причал в центре Санкт-Петербурга. Плавучий объект построили на судостроительном заводе «РОСТР» (г. Новая Ладога, Ленинградская область).
Понтон может обслуживать все типы существующих и перспективных пассажирских судов. Новый причал обеспечит повышенный уровень комфорта и безопасности для пассажиров во время ожидания, посадки и высадки.
Основные технические характеристики причала «Зимняя канавка»:
|Длина, м
|36,35
|Ширина, м
|12,15
|Высота борта
|1,58
|Осадка, м
|0,82
|Вместимость, чел.
|до 300
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Источник: https://paluba.media/news/84044