СЗ «РОСТР» сдал причал для пассажирских судов компании «Нева Тревел» в Петербурге

Судоходная компания «Нева Тревел» ввела в эксплуатацию новый пассажирский причал в центре Санкт-Петербурга. Плавучий объект построили на судостроительном заводе «РОСТР» (г. Новая Ладога, Ленинградская область).

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Понтон может обслуживать все типы существующих и перспективных пассажирских судов. Новый причал обеспечит повышенный уровень комфорта и безопасности для пассажиров во время ожидания, посадки и высадки.

Основные технические характеристики причала «Зимняя канавка»:

Длина, м 36,35 Ширина, м 12,15 Высота борта 1,58 Осадка, м 0,82 Вместимость, чел. до 300

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