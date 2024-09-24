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Через этот участок проходят грузовые и пассажирские поезда, следующие в Мурманск.

А после запуска порта Лавна здесь пойдут составы в направлении новой линии Выходной — Лавна.

В ходе работ уложили 11,1 км пути, смонтировали 10,7 км контактной сети. Кроме того, удлинили два пути на станции Хибины и перевели её с аналоговой на цифровую систему управления движением.

Развитие подходов к Мурманскому транспортному узлу позволит нам начиная с 2025 года везти до 45 млн. тонн грузов в адрес портов Кольского залива, в том числе 18 млн. тонн в год в направлении угольного терминала «Лавна».

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