Российскими учеными разработана новая технология получения редких душистых веществ класса тиазолов

При термической обработке орехов и последующей экстракции образовываются тиазолы с короткими углеводородными радикалами во втором и четвертом положениях, обладающие ореховым профилем. Они широко используются в качестве базовых компонентов при производстве пищевых ароматизаторов, косметических и фармацевтических средств, как и другие вкусоароматические соединения гетероциклического ряда. Несмотря на значимость подобных тиазолов для российской промышленности, их получение в необходимых для рынка количествах до сих пор было невозможным из-за сложностей в реализации многоступенчатой технологии их синтеза. По этой причине производители использовали исключительно импортные компоненты.

Ученым лаборатории синтеза ароматических веществ на базе ГК «СОЮЗСНАБ» удалось разработать новую уникальную технологию получения тиазолов с профилем жареного ореха из альтернативного сырья. В результате проведения ряда научных исследований и экспериментов открыт способ, подразумевающий преобразование в необходимые вещества с помощью каталитического окисления иминотиоэфиров, возникающих в процессе осернения натуральных вкусоароматических альдегидов молекулярной серой.

Открытие гарантирует полную независимость от импорта для самого холдинга и его клиентов — компоненты будут использоваться для композиций пищевых ароматизаторов собственного бренда DEL’AR. Вся продукция из ассортимента производится полностью на российском сырье.

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