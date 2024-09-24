РУСАВИАПРОМ заканчивает модернизацию первого самолета компании «АвиаСфера»

Второй самолет компании «АвиаСфера» из Республики Башкортостан, поставленный дистрибьютором «Пи Эм Ай Аэро» в «Русавиапром», будет модернизирован и станет серийным самолетом ТВС-2МС. В ближайшее время начнется подготовка самолета к модернизации согласно конструкторской документации.

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Всего компания «АвиаСфера» заказала два самолета для выполнения авиационных работ и пассажирских перевозок. Работы по модернизации первого самолета находятся на завершающем этапе. Благодаря новым самолетам ТВС-2МС предприятие планирует расширить спектр оказываемых услуг.

Ранее сообщалось, что региональная лизинговая компания Башкортостана предоставила финансовую поддержку ООО «АвиаСфера» на сумму 30 млн рублей. Эти средства частично компенсировали компании приобретение российского воздушного судна ТВС-2МС.

Транспортно-пассажирский самолет ТВС-2МС — модернизированная версия легендарного самолета Ан-2, но с улучшенными характеристиками. ТВС-2МС имеет современный двигатель и позволяет более экономично осуществлять авиационные работы и перевозку пассажиров. На сегодня ТВС-2МС единственный российский самолет для малой авиации, производство которого продолжаются до сих пор. За время эксплуатации он доказал свою надежность и экономичность, общий налет у типа более 25 000 летных часов. Более 8 лет он возит пассажиров по центральному расписанию по социальным маршрутам в таких городах как Иркутск, Чита, Магадан, Благовещенск.

Проект модернизации самолета Ан-2 в ТВС-2МС реализуется частными компаниями, производителем «РУСАВИАПРОМ» и дистрибьютором «Пи Эм Ай Аэро». Заказчиками и эксплуатантами самолета являются как частные компании РФ, так и государственные предприятия.

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