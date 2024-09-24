В Курск привезли еще 4 трамвая «Львенок»

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Сегодня, 24 сентября, в Курске разгрузили и распаковали 4 новых трамвая «Львёнок». Об этом рассказали ООО «ПК Транспортные системы».

Дальше вагоны поедут на обкатку.

В конце 2023 года в Курске прибыли 8 трамваев «Львёнок». С 1 марта они курсируют по маршруту № 1. В ноябре ожидается поставка еще 14 вагонов, а в 2025 году должен открыться маршрут № 4.

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