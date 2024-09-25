Завод в Луганске запустил производство взрывозащищенного электрооборудования

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Действующий в Луганске завод «Спецмаш» первым в Луганской Народной Республике запустил производство взрывозащищенного электрооборудования. Об этом журналистам сообщил главный конструктор предприятия Дмитрий Колпаков.

Завод представляет собой новую производственную площадку, которая была образована здесь, в Луганске, относительно недавно, в конце прошлого года. И на старте мы занимаемся разработкой, производством специального оборудования, в частности, взрывозащищенного. <…> Это впервые подобное производство [запущено в ЛНР]. <…> Производим мы взрывозащищенное электрооборудование. Это оборудование, необходимое для оснащения опасных производственных объектов, опасных по газу, пыли, которые образуются при добыче, транспортировке и хранении полезных ископаемых — скажем, газ, нефть, горючее, все сопутствующие материалы, все продукты, которые при определенной концентрации с воздухом могут образовывать взрывоопасную смесь. Наше оборудование предназначено для того, чтобы обеспечить безопасность работы в таких условиях.

Предприятие запустило производство с выпуска клеммных коробок — устройства распределения электроэнергии, обеспечивающего необходимую степень взрывозащиты, а также комплектующих к ним. «В частности, клеммные зажимы у нас появились впервые. То есть это комплектующие для этих изделий, которые мы, в принципе, покрываем потребностью для того, чтобы не зависеть от поставок других производителей», — сказал он.

Колпаков уточнил, что на данный момент завод производит оборудование с двумя видами взрывозащиты из десяти существующих, при этом предприятие намерено расширять номенклатуру изделий. «По проектной мощности сейчас приблизительно на 50% мы вышли. Планы развития: будем увеличивать участок мехобработки, сделаем замкнутым цикл производства. По возможности все локализовать на площадке Луганске.

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