Компания «СТЭМ» начала производство инновационных электродвигателей для буровой промышленности

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Революционное достижение российской инженерной мысли — асинхронный буровой электродвигатель ДБА-800, успешно разработанный и выпущенный в июне 2025 года компанией ООО «СЗЭМО «Современные технологии электрических машин» (ООО «СТЭМ») для производителя буровых установок ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

Мощный и надежный электродвигатель обладает следующими параметрами:

Мощность: 800 кВт

Частота вращения: 100 об/мин

Крутящий момент: 110 кН·м

Степень взрывозащиты: 1Ех е II T3

Инновационное решение заключается в том, что электродвигатель создан специально для безредукторной системы верхнего привода СВП 450 ЭЧР-П — первой в России установки подобного типа. До настоящего момента аналогичное оборудование производилось исключительно за рубежом.

Современная технология безредукторного привода обеспечивает:

Значительное повышение надежности работы

Существенную экономию эксплуатационных затрат

Улучшенные технические характеристики

Повышенную безопасность процесса бурения

Удобство в обслуживании и эксплуатации

Масштабный проект реализован командой из более 20 высококвалифицированных специалистов за 2 года. В ходе работы были:

Созданы несколько опытных моделей

Проведены комплексные испытания

Выполнена полная подготовка производственной цепочки

Подтвержденная надежность двигателя доказана:

Успешным прохождением всех заводских испытаний

Получением сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011

Стратегическое партнерство с ООО «Уралмаш НГО Холдинг» открывает новые горизонты:

Подписан меморандум о сотрудничестве

Разработана дорожная карта по созданию линейки двигателей

Планируются опытно-промышленные испытания на месторождении

Этот проект знаменует собой важный шаг в развитии отечественного машиностроения и укреплении технологического суверенитета России в сфере бурового оборудования. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

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