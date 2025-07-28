Компания «СТЭМ» начала производство инновационных электродвигателей для буровой промышленности
Революционное достижение российской инженерной мысли — асинхронный буровой электродвигатель ДБА-800, успешно разработанный и выпущенный в июне 2025 года компанией ООО «СЗЭМО «Современные технологии электрических машин» (ООО «СТЭМ») для производителя буровых установок ООО «Уралмаш НГО Холдинг».
Мощный и надежный электродвигатель обладает следующими параметрами:
- Мощность: 800 кВт
- Частота вращения: 100 об/мин
- Крутящий момент: 110 кН·м
- Степень взрывозащиты: 1Ех е II T3
Инновационное решение заключается в том, что электродвигатель создан специально для безредукторной системы верхнего привода СВП 450 ЭЧР-П — первой в России установки подобного типа. До настоящего момента аналогичное оборудование производилось исключительно за рубежом.
Современная технология безредукторного привода обеспечивает:
- Значительное повышение надежности работы
- Существенную экономию эксплуатационных затрат
- Улучшенные технические характеристики
- Повышенную безопасность процесса бурения
- Удобство в обслуживании и эксплуатации
Масштабный проект реализован командой из более 20 высококвалифицированных специалистов за 2 года. В ходе работы были:
- Созданы несколько опытных моделей
- Проведены комплексные испытания
- Выполнена полная подготовка производственной цепочки
Подтвержденная надежность двигателя доказана:
- Успешным прохождением всех заводских испытаний
- Получением сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011
Стратегическое партнерство с ООО «Уралмаш НГО Холдинг» открывает новые горизонты:
- Подписан меморандум о сотрудничестве
- Разработана дорожная карта по созданию линейки двигателей
- Планируются опытно-промышленные испытания на месторождении
Этот проект знаменует собой важный шаг в развитии отечественного машиностроения и укреплении технологического суверенитета России в сфере бурового оборудования. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
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