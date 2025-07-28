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stem-szemospb 28 июля 2025, 14:37 38 Производство

Компания «СТЭМ» начала производство инновационных электродвигателей для буровой промышленности

 © szemostem.ru

Революционное достижение российской инженерной мысли — асинхронный буровой электродвигатель ДБА-800, успешно разработанный и выпущенный в июне 2025 года компанией ООО «СЗЭМО «Современные технологии электрических машин» (ООО «СТЭМ») для производителя буровых установок ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

Мощный и надежный электродвигатель обладает следующими параметрами:

  • Мощность: 800 кВт
  • Частота вращения: 100 об/мин
  • Крутящий момент: 110 кН·м
  • Степень взрывозащиты: 1Ех е II T3

Инновационное решение заключается в том, что электродвигатель создан специально для безредукторной системы верхнего привода СВП 450 ЭЧР-П — первой в России установки подобного типа. До настоящего момента аналогичное оборудование производилось исключительно за рубежом.

Современная технология безредукторного привода обеспечивает:

  • Значительное повышение надежности работы
  • Существенную экономию эксплуатационных затрат
  • Улучшенные технические характеристики
  • Повышенную безопасность процесса бурения
  • Удобство в обслуживании и эксплуатации

Масштабный проект реализован командой из более 20 высококвалифицированных специалистов за 2 года. В ходе работы были:

  • Созданы несколько опытных моделей
  • Проведены комплексные испытания
  • Выполнена полная подготовка производственной цепочки

Подтвержденная надежность двигателя доказана:

  • Успешным прохождением всех заводских испытаний
  • Получением сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011

Стратегическое партнерство с ООО «Уралмаш НГО Холдинг» открывает новые горизонты:

  • Подписан меморандум о сотрудничестве
  • Разработана дорожная карта по созданию линейки двигателей
  • Планируются опытно-промышленные испытания на месторождении

Этот проект знаменует собой важный шаг в развитии отечественного машиностроения и укреплении технологического суверенитета России в сфере бурового оборудования. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

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Источник: szemostem.ru
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