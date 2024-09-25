Новый диспетчерский пункт запустили в тюменском аэропорту Рощино

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Новый контрольно-диспетчерский пункт запустили в тюменском аэропорту Рощино 25 сентября. 50-метровая вышка с панорамным обзором позволит повысить безопасность полётов и увеличить пропускную способность воздушной гавани. Объект оснащён самым современным отечественным оборудованием и программным обеспечением, кроме того, комплекс создаёт прямую видимость всех участков взлётно-посадочных полос, что делает проще и безопаснее процесс управления воздушным движением. Новая вышка в Рощино — одна из самых передовых в России!

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Общий пассажиропоток Рощино составил 1 млн 882 тыс. 351 пассажир по итогам восьми месяцев 2024 года. Прирост к показателю 2023 года года — 6,8%. 898 тыс. 645 пассажиров принял тюменский аэропорт за летний сезон. В 2023 году летний пассажиропоток был зафиксирован на отметке 847 тыс. 324 человека.

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Тестовая эксплуатация КДП началась в январе 2024 года.

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Завершение реконструкции воздушной гавани, запланированное на 2027 год, увеличит пропускную способность с 600 до 1 тыс. 940 пассажиров в час. Больше будет стоек регистрации — с 15 до 39. Почти вдвое увеличится площадь аэропорта Рощино, она составит 46 тыс. кв. м вместо 27 тыс. кв. м.

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