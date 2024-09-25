Новый земснаряд проекта Ц-480ДА принят заказчиком

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Судно построено на АО «Цимлянский судомеханический завод» по заказу ГТЛК для ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна внутренних водных путей».

20 сентября представителями Цимлянского судомеханического завода, Государственной транспортной лизинговой компании и ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна внутренних водных путей» были подписаны документы о принятии монтажных и пуско-наладочных работ, а также акт технической приемки несамоходного мелкосидящего земснаряда сборно-разборного типа с фрезерным рыхлителем, проекта Ц-480ДА, технической производительностью извлечения грунта не менее 300 кубометров в час.

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В ходе проведённых испытаний и проверок было установлено, что судно с символом класса Российского Классификационного общества (Р1,2А) соответствует условиям контракта по техническим и эксплуатационным характеристикам.

После проведения регистрационных действий земснаряд будет эксплуатироваться на внутренних водных путях Двинско-Печорского бассейна в зоне ответственности Котласского филиала и выполнять дноуглубительные работы, заменяя при этом как землесосы, так и многочерпаковые снаряды.

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