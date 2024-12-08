На территории ОЭЗ «Лотос» заложили предприятие по нанесению защитных покрытий для судостроения

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии торжественного запуска строительства производственных комплексов ООО «РК «Инжиниринг» и ООО «Агро-Экспорт». Обе площадки располагаются на территории особой экономической зоны «Лотос».

Компания «РК Инжиниринг» запускает проект строительства современного высокотехнологичного комплекса по нанесению защитных и ремонтно-восстановительных покрытий. Их используют в обработке оборудования и деталей при добыче нефти и газа, в тепло- и гидроэнергетике, судостроении и судоремонте, строительстве мостов, сообщает портал органов государственной власти Астраханской области.

Проект реализуется в три этапа. Запуск производства с односменным режимом работы планируется на начало 2027 года. Переход на работу в две смены предполагается в 2028 году.

Игорь Бабушкин поблагодарил нового резидента ОЭЗ «Лотос» за интерес и доверие к Астраханской области.

У нас в регионе активно развивается судостроение, работают крупные предприятия, которые занимаются добычей и переработкой нефти и газа. Поэтому спрос на услуги компании будет высоким, — выразил уверенность губернатор.

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